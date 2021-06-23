Власти Подмосковья ограничивают срок проживания в гостиницах без защиты от COVID-19

Люди без защиты от коронавируса смогут проживать в подмосковных гостиницах не более трех дней, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, для заселения в гостиницу на срок, превышающий трое суток, потребуется либо сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за три дня до заезда.

Кроме того, проживать в гостиницах без ограничения смогут люди, уже перенесшие коронавирусную инфекцию в последние полгода.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вводят QR-коды для посещения кафе, закрывают спортивные площадки и аттракционы. Кроме того, власти региона не исключают возможность запрета использования общественного транспорта без QR-кода.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 130 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».