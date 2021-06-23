Голикова заявила о личной ответственности тех, кто выезжает за границу

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что выезд в отпуск за границу — личный риск и ответственность каждого туриста, сообщает РИА Новости.

«Да, Владимир Владимирович, да», — сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос президента России Владимира Путина.

Накануне Голикова заявила, что смертность от коронавируса выросла в России более чем на 20% за последнюю неделю.

Ранее Путин усомнился в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма странах.