Собянин заявил, что Москва находится практически на пике заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сложной ситуацией с коронавирусом в столице, передает ТАСС.

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует — все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться», — сказал он.

Собянин уточнил, что за прошедший день на прививку от коронавируса записалось рекордное число человек — около 60 тысяч, хотя недавно было около 6 тысяч записей в день. «То есть практически в 10 раз разница в записях», — добавил он.

Днем ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.