Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска выбыл из гонки

Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника, поскольку некоторые из подписей, собранных им, оказались недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Филипченко приехал в США более 10 лет назад, он занимается грузоперевозками в собственной компании. Россиянин с американским гражданством участвовал в выборах на пост главы города в качестве независимого кандидата. Во вторник 22 июня состоялись праймериз Демократической и Республиканской партий, на которых жители выбирали кандидатов на пост мэра. Сами выборы пройдут 2 ноября.

Чтобы попасть в бюллетени, независимым кандидатам необходимо было собрать по 2250 подписей зарегистрированных избирателей.

«Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя перевели на китайский, потому что много китайцев живет, которые не могут читать по-английски», — объяснил Филипченко.

Еще через неделю ему прислали письмо о том, что некоторые из пересчитанных подписей оказались недействительными.

По словам экс-кандидата, «где-то не оказалось кода, где-то точного адреса», поэтому подписей для включения в избирательный бюллетень не хватило.

Филипченко уверен, что все произошло в рамках закона и никакого политически мотивированного решения против него не принималось. При этом он не исключает, что продолжит политическую карьеру.

Одними из главных проблем Нью-Йорка уроженец Томска считает неграмотное расходование бюджета и состояние автомобильных дорог.

Ранее Виталий Филипченко рассказал, почему участвует в выборах мэра Нью-Йорка.