Россияне стали чаще выставлять на продажу квартиры с обременением

Число продаваемых квартир с обременением в России выросло в июне на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишут «Известия».

В основном такие квартиры находятся в залоге у банков, были куплены с привлечением материнского капитали или приобретены в рассрочку. Также обременения применяются, если в отношении жилплощади заключен договор доверительного управления (например, опекуном в интересах подопечного) или пожизненной ренты. Кроме того, такая мера предусмотрена при решении судебных приставов запретить человеку совершать сделки с недвижимостью до погашения задолженности.

Эксперты считают, что рост числа квартир с обременениями на рынке связан с продолжающимся снижением уровня доходов населения и увеличением доли инвестиционных сделок. Уточняется, что в течение 2020 году немалая часть заемщиков потеряла работу или стала получать значительно меньше, из-за этого выплата ипотеки стала невозможной для семейного бюджета.

Еще одна причина связана с продажей старых квартир и покупкой новых на более выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что в следующем году могут подешеветь новостройки.