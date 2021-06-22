Эндокринолог рассказал, кто чаще заражается коронавирусом

Главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов рассказал, что больные сахарным диабетом в 2-3 раза чаще заражаются коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Больные диабетом в 2-3 раза чаще заражаются, у них заболевание протекает тяжелее, они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще требуют искусственной вентиляции легких и конечно летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, в разы выше», — заявил он.

Специалист напомнил, что диабет и другие эндокринные заболевания не относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса.

По его словам, в Москве сахарным диабетом болеют 380 тыс. человек, такие пациенты признаны приоритетным населением, которые должны прививаться в первую очередь.

Анциферов также уточнил, что шансы заболеть коронавирусом у человека с диабетом выше, когда сахар в крови понижен.

Ранее ученые рассказали о симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных.