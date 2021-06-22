Патриарх Кирилл заявил о пользе военной службы для ума

Служба в современной армии развивает умственные способности, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит РИА «Новости».

«Армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование», — заявил глава Русской православной церкви.

Он благословил военнослужащих и выразил уверенность, что опыт службы в Вооруженных силах России поможет демобилизующимся в гражданской жизни.

Ранее патриарх призвал военных помнить о вечной жизни в ситуациях, когда от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью для защиты родины. По его словам, те, кто жертвует жизнью за родину, будут «вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни».