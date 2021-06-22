Кремль поддержал введение новых ограничений по коронавирусу в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают новые ограничения по коронавирусу, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые от коронавируса горожане. Речь идет о тех, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, получить который можно будет при помощи электронной медицинской карты, портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», либо в регистратуре городской поликлиники.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

За прошедший день в столице выявили 6 555 новых случаев коронавируса. Также сообщалось, что за минувшие 24 часа был поставлен суточный максимум смертей от коронавируса — 84.