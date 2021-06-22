В Крыму постановили организовать вакцинацию 100% сотрудников в сфере услуг

Власти Крыма рекомендовали руководителям местных предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Речь идет об учреждениях, которые оказывают услуги по санаторно-курортному лечению, занимаются организацией отдыха и оздоровления детей, оказывают услуги общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги.

При этом требования не касаются лиц, имеющих противопоказания к прививке.

Ранее власти Нижегородской области из-за роста случаев коронавируса постановили организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников разных организаций.

Также мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что лишит непривитых подчиненных городской администрации премий и надбавок до конца года, если они заболеют коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».