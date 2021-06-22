Переписку в мессенджерах могут засчитать как досудебное урегулирование спора

Переписка в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте может быть засчитана в качестве попытки досудебного урегулирования спора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ.

При этом в ВС РФ объяснили, что под досудебным урегулированием понимается попытка мирно разрешить спор до обращения в суд, что обязательно для некоторых категорий дел. Иск можно направить в тех случаях, когда стороны не смогли договориться самостоятельно.

«Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом», — говорится в постановлении.

Чтобы разрешить вопрос о том, направлялись ли обращения по интернету, в качестве доказательств будут приниматься заверенные у нотариуса распечатки и скриншоты.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» предупредили, что новый способ досудебного урегулирования может стать для сторон потерей времени и денег, так как заявителям придется распечатывать и заверять у нотариуса всю переписку, либо просить его составить протокол переписки. Последняя услуга может обойтись в несколько тысяч рублей.