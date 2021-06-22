Ученые рассказали о симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных

Ученые из Великобритании зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов. Об этом сообщает The Express со ссылкой на данные ZOE COVID Symptom Study, приложения по отслеживанию симптомов.

Отмечается, что у заболевших коронавирусом поначалу наблюдается частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии.

Специалисты утверждают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. В основном у пациентов выделяют высокую температуру, потерю вкуса или обоняния, утомляемость, головную боль, диарею, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель.

«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», — посоветовали авторы исследования.

Ученые со всего мира заявляют об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о «хитрости» индийского штамма COVID-19.