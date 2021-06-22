Аналитики заявили, что до конца сентября в Турции могут отдохнуть 3 млн россиян

В Турции, начиная с 22 июня и до конца сентября текущего года, могут отдохнуть до 3 млн российских туристов. Такое мнение выразили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что таких показателей можно достичь за счет сохранения текущей динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции.

18 июня заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

Позднее специалисты в турфирмах сообщили, что после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры туда подорожали почти в два раза, однако в среднем они все еще дешевле, чем отдых на российских курортах.