Прорыв подземных коммуникаций произошел в центре Москвы

Движение наземного транспорта временно ограничили на улице Поварская в Москве. Там произошел прорыв подземных коммуникаций, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Поварской улице в районе дома 31/29с2 произошел прорыв подземных коммуникаций», — заявили в столичном департаменте.

Согласно информации ведомства, движение пришлось ограничить до одной полосы. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, причина инцидента в центре города пока неизвестна.

В марте под мостом в центре Москвы прорвало трубу. Из-под одного из пролетов моста хлестал сильный поток воды. Движение транспорта по мосту не прекращалось.

В конце прошло года в столице провалился грунт. Инцидент произошел на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, рассказал источник. По его словам, грунт обвалился на площади около 4 кв. м.