Опрос: треть американцев считают победу Байдена на выборах нечестной

Каждый третий американец считает, что действующий лидер США Джо Байден одержал победу на выборах президента страны в 2020 году благодаря мошенничеству с голосами. Опрос опубликован на сайте Монмутского университета.

По его данным, такого мнения придерживаются 32% опрошенных. При этом 61% считает, что Байден победил честно, а 7% не смогли определиться с ответом.

Среди тех, кто считает выборы несправедливыми, половина (16%) респондентов верит, что «настало время двигаться вперед» и забыть об этом, а остальные (14%) не собираются признавать Байдена президентом.

В опросе, который проходил с 9 по 14 июня, приняли участие 810 человек.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена за «разобщение страны по расовому и гендерному признакам».

В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп проиграл на выборах демократу Джо Байдену. По мнению Трампа, демократы организовали массовые нарушения при голосовании по почте и на избирательных участках, и только поэтому победителем стал его оппонент. Экс-президенту и его сторонникам так и не удалось доказать в судах обоснованность своей точки зрения.