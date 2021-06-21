Еще три региона России объявили об обязательной вакцинации

Краснодарский край, а также Мурманская и Нижегородская области объявили в понедельник, 21 июня, о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения.

«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», — заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, с этим предложением к нему обратились главные врачи ведущих больниц Краснодарского края.

В Мурманской области обязательная вакцинация вводится из-за значительного роста числа заболевших.

«Наша задача в ситуации, когда, по сути, наступает новый пик заболеваемости коронавирусом, максимально облегчить работу медикам и ответственно подходить к мерам защиты от вируса. Это, конечно, соблюдение установленных противоэпидемических ограничений. И вакцинация — единственный способ для защиты себя и близких», — заявил глава региона Андрей Чибис.

А в Нижегородской области указ об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко. Согласно постановлению, пройти вакцинацию должны до 60% сотрудников магазинов, общепита, театров, салонов красоты, фитнес-клубов, общественного транспорта, сферы образования и здравоохранения, ЖКХ, энергетики и ряда других отраслей.

Ранее о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения объявили в девяти регионах России — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Ненецком автономном округе, а также в Кемеровской, Тульской и Тверской областях и на Сахалине.