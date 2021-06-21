В МЧС посоветовали не курить в жару

В МЧС посоветовали россиянам в условиях жары меньше курить, каждый день проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По словам специалистов, при смоге и жаре лучше больше времени проводить в помещении, а также употреблять в течение дня не менее 2-2,5 литров чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков.

Также эксперты советуют принимать прохладительный душ, но с температурой воды не ниже +30°С. При этом на кондиционерах оптимально выставлять температуру не менее +23-25°С. Также не рекомендуется находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде.

Ранее в МЧС России по Москве и области предупредили о том, что до 24 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.

До этого синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 21 июня, будет до +33°С.