Полицейский из Омска предстанет перед судом за разглашение гостайны
Полицейский из Омска Константин Васильев предстанет перед судом за разглашение гостайны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Омской области.
Согласно информации ведомства, в январе прошлого года старший оперуполномоченный за незаконное вознаграждение поделился с жительницей Омска секретными сведениями. При этом он сказал женщине, что ее дочь за раскрытие гостайны не привлекут к уголовной ответственности.
«Васильев разгласил результаты оперативно-разыскных мероприятий. В отношении лица проводились мероприятия, имеющие гриф «секретно», он их разгласил», — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
Россиянину грозит до 4-х лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статье 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).
По данным УФСБ, Константин Васильев ранее фигурировал в другом уголовном деле, по которому ему уже вынесли приговор. Полицейский вместе с коллегой согласился помочь закрыть уголовное дело в отношении риелтора при условии, что правоохранителям выплатят полтора миллиона рублей. Полицейских взяли с поличным, обоих полицейских признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Суд отправил злоумышленников на три года в исправительную колонию общего режима.
В начале июня военнослужащую армии России приговорили к 8 годам колонии за госизмену.