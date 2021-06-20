В Нижнем Новгороде «Змей Горыныч» спас севшую на мель яхту

В Нижнем Новгороде Трехглавая ладья «Змей Горыныч» помогла снять с мели яхту, на которой находились четыре девушки. Об этом сообщил капитан ладьи отец Феоктист, пишет РИА «Новости».

«Начали визит в Нижний Новгород с подвига – ... спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего «Змея Горыныча» увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель», — сказал капитан.

По его словам, «Змей Горыныч», у которого меньше глубина, подошел к яхте и отбуксировал ее на глубину.

Ладья вернулась в город из Балтики. Она выполняет научно-исследовательскую экспедицию «По пути Рюрика», которая началась в мае 2019 года.

11 июня в Петроградском районе Санкт-Петербурга теплоход «Палех» сел на мель, 30 пассажиров были эвакуированы. Инцидент произошел около 21.00. На место выехали спасательные катера «Стремительный», «Раптор», а также катер поисково-спасательной службы. В 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели и уплыл. Судно не получило повреждений, никто не пострадал.