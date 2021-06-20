Врач рассказал, как правильно отдыхать

В отпуске нужно соблюдать привычный режим дня, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА «Новости».

По его словам, отпуск — способ укрепить здоровье и восстановить силы, высыпаясь и питаясь сбалансированно.

«Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», — сказал Тяжельников.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода предложил обязать гостиницы, санатории и пансионаты проводить экспресс-тестирование на коронавирус нового типа туристов при заезде. Кроме того, он заявил о необходимости повторного тестирования путешественников во время их пребывания на курортах не реже одного раза в неделю.