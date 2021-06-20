Президент России Владимир Путин рассказал о новой модели оплаты работы медиков, в которой будет предусмотрен общий для всех регионов размер базового оклада, сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — заявил Путин.

Президент России уточнил, что обсуждение новой модели оплаты труда медицинских работников будет вестись только при участии самых медиков.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом.