Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский назвал число стран, запросивших помощь украинских экспертов по БПЛА

Зеленский: шесть стран запросили помощь украинских экспертов по БПЛА
Thomas Peter/Reuters

Шесть стран Ближнего Востока, в том числе Иордания, запросили помощь украинских экспертов по БПЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

«В конце недели военные и секретарь СНБО [Рустем Умеров] вернутся, и будет доклад полный, мы имеем запрос на сегодняшний день от шести стран по помощи. Экспертизу мы отправили в три страны и отдельно есть запрос по Иордании», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

10 марта Зеленский сообщил об отправке специалистов по БПЛА в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Вместе с ними на Ближний Восток отправился Умеров.

9 марта Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед».

Ранее в США рассказали, как Зеленский относится к операции США на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!