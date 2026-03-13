Зеленский назвал число стран, запросивших помощь украинских экспертов по БПЛА

Шесть стран Ближнего Востока, в том числе Иордания, запросили помощь украинских экспертов по БПЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

«В конце недели военные и секретарь СНБО [Рустем Умеров] вернутся, и будет доклад полный, мы имеем запрос на сегодняшний день от шести стран по помощи. Экспертизу мы отправили в три страны и отдельно есть запрос по Иордании», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

10 марта Зеленский сообщил об отправке специалистов по БПЛА в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Вместе с ними на Ближний Восток отправился Умеров.

9 марта Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед».

Ранее в США рассказали, как Зеленский относится к операции США на Ближнем Востоке.