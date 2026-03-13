Москвичам спрогнозировали аномальную погоду до конца марта

Метеоролог Позднякова: для Москвы март будет рекордным по температуре воздуха

На предстоящие выходные жителям Москвы и Подмосковья спрогнозировали аномально теплую погоду – воздух прогреется до +15 градусов. Такая теплая погода ожидается до конца месяца, морозы уже не вернутся, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, на протяжении текущего столетия март всегда отличается рекордной погодой по высокой температуре воздуха – практически каждый год становится все теплее.

«Март стал теплее. В целом зимние и весенние месяцы стали чуть теплее, чем в 1960-1990 годы», — добавила синоптик.

По ее словам, в субботу, 14 марта, в столичном регионе воздух прогреется до +12…+15 градусов, а в воскресенье – до +11…+14 градусов.

Морозы до конца марта уже вряд ли вернутся – возможны только ночные отрицательные температуры воздуха, что в целом является нормой для этого времени года, отметила Позднякова. По ее прогнозу, до 20 марта в столичном регионе днем будет от +10 до +12 градусов, ночью – около 0.

«Возможны волны прохлады, но если они и будут, то застанут уже самые последние числа марта», — заключила метеоролог.

Напомним, также Позднякова отмечала, что в ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать антициклон, благодаря чему установится теплая, солнечная погода. Климатическая норма будет превышена на 6-8 градусов, что приблизит показатели к рекордным значениям.

