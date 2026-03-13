«Накалились отношения»: Валерия Гай Германика о конфликте с Дианой Арбениной

Размер шрифта
Режиссер Валерия Гай Германика откровенно рассказала о конфликте с актрисой и рок-звездой Дианой Арбениной в программе «На кону» на Rutube.

Гай Германика стала первой героиней нового шоу, в котором ведущий Василий Конов приглашает на откровенный разговор режиссеров, актеров театра и кино и представителей других творческих профессий.

Во время награждения на премии Гильдии кастинг-директоров Арбенина раскритиковала не только сериал «Обоюдное согласие», в котором снялась у Германики, но и ее саму.

«Уже на площадке у нас накалились отношения из-за разрыва в понимании того, как происходит кино. У нас с ней в этом отношении разная реальность. Потом она это сказала на премии, и я не знаю, почему она так сделала. Я ее даже не узнала — она себя очень экзальтированно вела. Наверное, что-то в нашем конфликте задело ее болевые точки», — размышляет режиссер.

Она также ответила на расхожее предположение, что конфликт вспыхнул из-за требования режиссера сняться в одной сцене обнаженной. Германика прояснила ситуацию, подчеркнув, что просила Арбенину сняться в нижнем белье и, как вариант, предлагала дублера. Однако Арбенина отказалась от дублера и снималась обнаженной добровольно.

Германика также объяснила, почему предложила Арбениной эту роль. По словам режиссера, она часто работает с непрофессиональными актерами.

«Когда я беру непрофессиональных актеров, этим актом я протестую против одних и тех же лиц в кино. В принципе они играют одно и то же и даже сами этого не замечают. Я бы очень хотела, чтобы ко мне пришел крутой артист и я бы его пересматривала под персонажа по-другому совершенно. Мне нравится работать с обычными людьми, потому что в них нет пантомимы и нет бэкграунда», — говорит она.

