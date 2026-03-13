Российский вратарь может получить иностранное гражданство в ближайшее время

Вратарь Хайкин может получить гражданство Норвегии в ближайшее время

Журналист NRK Ян Петтер Сальведт заявил, что в ближайшие дни российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получит норвежское гражданство. Его слова приводит «Чемпионат».

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду, — сказал Сальведт.

Журналист надеется, что Хайкина вызовут в сборную Норвегии на ближайшие матчи с Нидерландами и Швейцарией, и он станет первым номером команды к чемпионату мира-2026.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.



Ранее «Буде-Глимт» разгромил лиссабонский «Спортинг» в Лиге чемпионов.