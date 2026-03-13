Одна из стран получит безопасный проход через Ормузский пролив

Индия получит безопасный проход через Ормузский пролив. Это RT подтвердил иранский посол в Индии.

«Да. Вы увидите это в будущем, через два-три часа», — сказал Фатхали.

13 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции для обеспечения безопасности судоходства в проливе, заявил, что Тегеран выступает против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами.

До этого Макрон заявил, что Франция и ее партнеры готовят «чисто оборонительную» миссию по возобновлению работы Ормузского пролива, который был заблокирован иранскими силами. Он добавил, что Париж направит два военных корабля в рамках военно-морской миссии Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES (Аспиды) в Красном море.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее СМИ сообщили, что Иран устанавливает мины в Ормузском проливе.