Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Шеф Пентагона выдвинул Ирану ключевое требование

Хегсет: США приветствовали бы добровольный отказ Ирана от ядерного оружия
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приветствовали бы добровольный отказ Ирана от программы ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [США Дональд Трамп] сосредоточил свое внимание на ядерном потенциале [Ирана], и я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от него, что, конечно, мы бы приветствовали», — подчеркнул Хегсет.

Кроме того, шеф Пентагона пригрозил Тегерану широким спектром других вариантов сдерживания.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн пообещал Ирану нанести самые интенсивные удары с момента начала операции. Он также заявил, что, начиная с 13 марта удары Штатов будут только усиливаться.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. В ходе беседы стороны обсудили текущую международную ситуацию. Продолжительность разговора составила примерно один час.

Ранее в G7 призвали Трампа скорее заканчивать войну с Ираном.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!