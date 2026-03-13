Шеф Пентагона выдвинул Ирану ключевое требование

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приветствовали бы добровольный отказ Ирана от программы ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [США Дональд Трамп] сосредоточил свое внимание на ядерном потенциале [Ирана], и я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от него, что, конечно, мы бы приветствовали», — подчеркнул Хегсет.

Кроме того, шеф Пентагона пригрозил Тегерану широким спектром других вариантов сдерживания.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн пообещал Ирану нанести самые интенсивные удары с момента начала операции. Он также заявил, что, начиная с 13 марта удары Штатов будут только усиливаться.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. В ходе беседы стороны обсудили текущую международную ситуацию. Продолжительность разговора составила примерно один час.

Ранее в G7 призвали Трампа скорее заканчивать войну с Ираном.