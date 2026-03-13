Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина пришла с гробом в кинотеатр, чтобы наполнить его акционным попкорном

Бразильянка пришла с гробом в кинотеатр и наполнила его акционным попкорном
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии женщина пришла с гробом в кинотеатр, чтобы наполнить его акционным попкорном, пишет Portal IG.

По условиям акции, попкорн продавался по цене $3 и насыпался до краев в любую емкость, которую приносили посетители, при условии, что объем не превышает 10 литров. Правила не ограничивали форму емкости, что и стало поводом для креативных решений.

Женщина решила проверить пределы акции и появилась в одном из торговых центров с гробом, намереваясь наполнить его попкорном. Однако сотрудники кинотеатра отказались принимать такой «контейнер», сославшись на его размер и характер предмета.

На этом попытка не закончилась. Посетительница отправилась в другой торговый центр в том же городе.

Во втором кинотеатре сети ей все же удалось воспользоваться предложением: сотрудники позволили ей принять участие в акции и наполнить гроб попкорном. Необычная сцена привлекла внимание посетителей, сделавших фото с женщиной.

Пользователи разделились во мнениях: одни похвалили женщину за креативность и настойчивость, другие раскритиковали ее поступок, обвинив в жадности.

Ранее китайские генетики заставили помидоры пахнуть попкорном.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!