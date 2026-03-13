Бразильянка пришла с гробом в кинотеатр и наполнила его акционным попкорном

В Бразилии женщина пришла с гробом в кинотеатр, чтобы наполнить его акционным попкорном, пишет Portal IG.

По условиям акции, попкорн продавался по цене $3 и насыпался до краев в любую емкость, которую приносили посетители, при условии, что объем не превышает 10 литров. Правила не ограничивали форму емкости, что и стало поводом для креативных решений.

Женщина решила проверить пределы акции и появилась в одном из торговых центров с гробом, намереваясь наполнить его попкорном. Однако сотрудники кинотеатра отказались принимать такой «контейнер», сославшись на его размер и характер предмета.

На этом попытка не закончилась. Посетительница отправилась в другой торговый центр в том же городе.

Во втором кинотеатре сети ей все же удалось воспользоваться предложением: сотрудники позволили ей принять участие в акции и наполнить гроб попкорном. Необычная сцена привлекла внимание посетителей, сделавших фото с женщиной.

Пользователи разделились во мнениях: одни похвалили женщину за креативность и настойчивость, другие раскритиковали ее поступок, обвинив в жадности.

