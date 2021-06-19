На оборонном предприятии в Сербии снова прогремели взрывы

На оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии во второй раз за месяц прогремели взрывы. Об этом сообщает сербское национальное телевидение.

«Сильный взрыв произошел около 20.00 (21.00 мск) под Чачаком, вслед за ним несколько поменьше. Над фабрикой «Слобода» виден дым», — сообщает национальное телевидение Сербии.

Это уже второй раз за месяц, когда на этом оборонном предприятии происходят взрывы. Так, в «Слободе» в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Глава МВД Сербии Александр Вулин тогда сообщил, что все сотрудники, работавшие в третью смену на «Слободе», были вовремя эвакуированы, и никто не пострадал. Первые взрывы раздались на складе боеприпасов, жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов, у некоторых зданий потрескались стекла.