В Крыму полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей

Энергообеспечение жителей Крыма полностью восстановлено после массовых сбоев, произошедших в связи с аномальными дождями. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Министерства энергетики РФ.

«19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение», — рассказали в ведомстве.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, что власти обеспечат людей, оказавшихся в зоне подтопления, всем необходимым для жизнедеятельности.