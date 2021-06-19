Глава Нижегородской области запретил жениться без прививки от COVID-19

В Нижегородской области пары теперь не могут жениться без справки о прививке от коронавируса, сообщает сайт Главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) региона. Такие ограничения соответствуют указу губернатора региона Глеба Никитина.

Так, при регистрации брака гражданам нужно иметь при себе сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который получен за три дня до заключения брака, или результат теста на антитела.

Кроме того, у несовершеннолетних лиц должны быть с собой результаты экспресс-теста на антигены вируса.

Подчеркивается, что в наличии должен быть один документ из указанных.

Также в ЗАГСе все участники церемонии должны быть в защитных масках.

Помимо этого вводятся ограничения на проведение церемонии государственной регистрации заключения брака – в зале должно присутствовать не более 20 человек, расчет должен быть один человек на 4 кв. м. На открытых площадках должен находиться один человек на 10 кв. м, но не более 50 человек.

Согласно последним данным, в Нижегородской области выявлено 121 469 случаев COVID-19, выздоровели 114 756 человек, скончались 3 957 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Туле и нескольких российских регионах будет введена обязательная вакцинация людей из групп риска против коронавируса.