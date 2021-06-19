В Москве в субботу ожидается до +31°С

Синоптики пообещали, что в Москве в субботу, 19 июня, температура воздуха прогреется до +31°С. В столице будет ясно, дождей не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным метеоспециалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +29...+31°С. Ожидается южный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.

До этого в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Центральной России. При этом жара начнется после того, как центр Европейской России окажется под влиянием антициклона. В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса.

Кроме того, синоптики пообещали россиянам идеальный июль. В Европейской части страны в июле средняя температура ожидается на уровне +20…+27°С, на юге показатели немного выше — +28…+33°С.