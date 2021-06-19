Ростуризм посоветовал туроператорам информировать о погоде в Крыму

Туроператорам, ответственным за организацию поездок в Крым, надо оповещать путешественников об ухудшении погодных условий на территории региона. Речь идет о подтоплениях, а также сильных ливнях, сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму страны.

«Вместе с тем погодные условия не повлияли на работу авиационного и железнодорожного транспорта, а также на функционирование средств размещения. Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Также рекомендуется следить за информацией о дорожной обстановке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в Ростуризме обратили внимание, что экскурсионным компаниям стоит перенести поездки на другое время, когда улучшится погода в Крыму.

Ранее стало известно, что в Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений. Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра).

Кроме того, еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за ливней.