Ограничение плановой медпомощи для людей без антител в Москве ввели на один месяц

Ограничения на оказание плановой медицинской помощи в столице людям, у которых нет антител к коронавирусной инфекции, будут действовать один месяц. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавируса, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. (...) Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца», — заявили в пресс-службе ведомства.

В департаменте добавили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации ограничение на плановые госпитализации в дальнейшем могут продлить.

«Подчеркиваем, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса», — уточняется в сообщении.

Представители Депздрава обратили внимание, что в Москве сейчас предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

При этом экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам.