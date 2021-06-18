Победительницу шоу «Пацанки» избили в центре Москвы

Татьяну Бурую, победительницу второго сезона реалити-шоу «Пацанки», избили неизвестные в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. В результате происшествия девушка была госпитализирована в ГКБ им. Боткина. Полиция по данному факту проводит проверку», — рассказали в полиции.

По словам самой Бурой, на нее и двух ее друзей — тату-модель Яну Еременко и Антона Ручкина, совершили нападение 12 июня. Девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей головы.

Яна Еременко попала в больницу с теми же травмами, а Антон Ручкин получил растяжение связок и ушибы.

Ранее в Санкт-Петербурге подростка избили за сережку в ухе. Подростка госпитализировали с тремя переломами лицевых костей.