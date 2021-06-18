В Москве возбудили 24 уголовных дела по фальшивым сертификатам о вакцинации против коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Москве.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно — по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них три уголовных дела направлены в суд», — рассказали в главке.

Борьбой с продажей фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД России совместно c коллегами из окружных подразделений.

Ранее «Лига безопасного интернета» заявила, что обратится в МВД из-за роста предложения на фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. По данным организации, такие справки продаются за 2-20 тыс рублей.