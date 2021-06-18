Число новых случаев коронавируса выросло более чем на треть за 5 дней

Рост заболеваемости коронавирусом в России за пять дней вырос более чем на треть — на 34,3%, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве показатели выше - 54,4%», — рассказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что лидерами по числу заболевших являются Москва и Московская область.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию и сколько россиян уже сделали прививки от коронавируса.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.