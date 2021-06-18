Голикова объяснила, когда нужно проводить ревакцинацию

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с распространением COVID-19 заявила, что ревакцинацию необходимо проводить не ранее, чем через 12 месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации… через шесть месяцев», — сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли повторно прививаться от коронавируса в ближайшее время.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений. В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордом за все время пандемии.