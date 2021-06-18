Голикова рассказала о числе вакцинированных россиян

Заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала о числе привитых от коронавируса граждан России, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 19,7 млн россиян. Полностью прошли вакцинацию уже 16,1 млн граждан России. Кроме того, Голикова отметила, что ряд стран готовы принимать россиян, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник V».

«Ряд государств высказали пожелание о том, что — из тех, которые сейчас открыты — они готовы принимать наших граждан, вакцинированных российскими вакцинами, в первую очередь вакциной Спутник V», — пояснила Голикова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет возобновлено со вторника, 22 июня.

В министерстве туризма Турции заявили, что удовлетворены решением России о возобновлении авиасообщения.