Экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам

В Москве экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем пациентам независимо от наличия у них антител к COVID-19 и прохождения вакцинации. Об этом сообщается на официальном сайте московского Департамента здравоохранения.

Уточняется, что всю экстренную медицинскую помощь будут оказывать как не болеющим коронавирусной инфекцией, так и заразившимся гражданам с уже подтвержденным диагнозом «в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели временные правила оказания плановой помощи, в соответствии с которыми у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.