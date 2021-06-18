Ученые выявили новый фактор, отягощающий течение COVID-19

Американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде выяснили, что еда с большим содержанием жиров и сахара сильно повышает вероятность развития тяжелых форм коронавируса. Исследование опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv.

По словам авторов статьи, такая пища способствует тяжелой патологии легких при заражении и замедляет вывод инфекции из организма. Они отметили, что COVID-19 чаще поражает диабетиков, пациентов с лишним весом, людей с хроническими болезнями сердца, а также курильщиков.

Проблемы с сердцем, в частности, повышают вероятность летального исхода более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивают шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раз. По мнению биологов, эти болезни ухудшают работу иммунитета, делая организм более уязвимым к инфекциям.

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