В Москве пройдет утиная перепись

В Москве специалисты проведут летнюю утиную перепись, она начнется 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специалисты Мосприроды посчитают особей, опишут их пол, возраст, выводок и отметят места гнездования. Учитывают взрослых уток, выводки пуховичков, частично и полностью оперенных утят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перепись продлится до конца лета. В прошлом году у уток-крякв появились 732 утенка в 126 выводках, всего в московских парках был выведен 861 птенец.

Ранее выводок утят, провалившихся в ливневку, спасли на Мичуринском проспекте в Москве.

Спасатели подняли решетку и достали утят, погрузили их в специальный ящик, а затем отвезли к Мичуринскому пруду и выпустили на свободу.