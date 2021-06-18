Собянин заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации.

«Вопрос о повторной вакцинации. Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию», — написал он в своем блоге.

По словам Собянина, начать ревакцинацию в настоящий момент жизненно необходимо. Для этого будет организована работа с правительством, чтобы оперативно принять решение «по срокам и технологии».

Мэр города уточнил, что повторное вакцинирование будет проходить первым компонентом препарата. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», — объяснил он.

Ранее в Минздраве сообщали, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» можно использовать для ревакцинации.