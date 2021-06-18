В Москве выявлен абсолютный рекорд по суточному числу случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Об этом пишет оперштаб в Telegram.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря, когда заразились 8 203 москвича. 17 июня в столице выявили 6 195 случаев, 16 июня — 5 782, 15 июня — 6 805.

За 24 часа в городе также скончались 78 пациентов. Таким образом, в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.