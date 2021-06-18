Поселок под Ялтой остался без питьевой воды из-за ливней

Поселок Форос, где живут около двух тысяч человек, остался без питьевой воды, потому что из-за ливней произошло отключение насосной станции. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в Facebook.

«Из-за отключения электричества в санатории «Форос» произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка», — написала глава города.

По ее словам, специалисты работают над устранением аварии. Также Павленко рассказала, что около Алупки селевой поток перекрыл проезжую часть.

Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило. По прогнозам, дождь будет идти целый день.

До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице. и