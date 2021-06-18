В мире выросло число беженцев

Число людей, бежавших от насилия и войны, в 2020 году увеличилось на 4%, достигнув 82,4 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Несмотря на пандемию [коронавируса], число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека в 2020 году выросло почти до 82,4 млн», — заявили эксперты.

В 2019 году этот показатель достигал 79,5 млн. 48 млн беженцев нуждаются во внутренней защите, их стало на 2,3 млн больше. 42% вынужденных мигрантов — несовершеннолетние, почти миллион детей рождены беженцами.

Специалисты связывают увеличение числа с кризисами в в Эфиопии, Судане, государствах Сахеля, Мозаммбике, Йемене, Афганистане и Колумбии.

Ранее беженцы выиграли суд против правительства Великобритании из-за «убогого» жилья. Верховный Суд постановил, что решение разместить беженцев и мигрантов в бывших военных казармах в Фолкстоне, графство Кент, было незаконным.