В США учредили национальный праздник в честь отмены рабства

В США 19 июня будет отмечаться национальный день независимости — праздник в честь отмены рабства в Соединенных Штатах. Соответствующее объявление сделал американский президент Джо Байден. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«День, в который мы вспоминаем пятно на морали, невероятно огромное, которое оставило в истории страны рабство и продолжает оставлять», — заявил Байден в Белом доме, подписывая закон об учреждении такого праздника.

Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня. Он посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства. В этом штате праздник 19 июня существует уже более 40 лет.

До этого американский сенатор от штата Арканзас Том Коттон назвал рабство «необходимым злом», на котором была построена американская нация.

В прошлом году в США прошли массовые протесты против расизма и произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Сотрудники полиции арестовали его 25 мая 2020 года. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.