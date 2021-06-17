В Санкт-Петербурге задержан депутат законодательного собрания Резник

В Санкт-Петербурге был задержан депутат законодательного собрания Максим Резник, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время Резник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщает ведомство.

Депутата подозревают в нарушении ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Согласно следствию, Резник в марте купил 18,2 грамма наркотических средств для личного потребления у неустановленного лица.

По месту жительства и регистрации депутата были проведены обыски.

В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник опроверг информацию о задержании и наличии в квартире нарколаборатории.