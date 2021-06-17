Агрегаторы такси заявили о поддержке обязательной вакцинации таксистов в Москве

Агрегаторы такси заявили, что поддерживают все возможные меры, обеспечивающие безопасность пассажиров в Москве в условиях пандемии. Об этом сообщается в совместном заявлении агрегаторов Яндекс Go, Ситимобил и Gett.

«Мы понимаем и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе. Сервисы по заказу такси принимают все возможные меры, повышающие уровень вакцинации от COVID-19 среди партнеров-перевозчиков. Мы на связи с городскими властями и прорабатываем механизмы, которые позволят нашим партнерам-перевозчикам соблюдать эти требования», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что такси является социально-значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса.

«Важно сохранить доступность такси для населения. Как и ранее, мы продолжим делать все, чтобы такси оставалось безопасным городским транспортом в условиях пандемии», — подчеркнули агрегаторы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водителей такси и автобусов, которые не получили вакцину от коронавируса, с 15 июля не будут допускать к работе.