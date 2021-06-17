В Латвии задержали россиянина по делу о шпионаже

В аэропорту Риги задержали гражданина России Г. В. Силонова в рамках уголовного дела, которое находится в ведении Службы госбезопасности Латвии, латвийский МИД уведомил об этом российское посольство. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском диппредставительстве.

Отмечается, что россиянин 1963 года рождения был задержан 9 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее информационное агентство LETA со ссылкой на свои источники сообщало, что российский гражданин задержан в Латвии по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма (парламента Латвии — ред.) Янисом Адамсонсом.

В посольстве РФ, отметили, что консульская конвенция между Россией и Латвией предписывает компетентным органам республике в срочном порядке в срок до четырех дней уведомлять российские дипмиссии о случаях арестов россиян.

Собеседник агентства отметил, что в установленный срок какого-либо официального уведомления в адрес диппредставительства России не поступило.

«В связи с этим посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В.Силонова, а также сообщить место его содержания», — сообщили в посольстве.

17 июня МИД Латвии получила соответствующую ноту, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина Р

Российской Федерации в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности Латвийской Республики.

Ранее суд Видземского предместья Риги арестовал латвийского депутата Сейма Яниса Адамсонса по подозрению якобы в шпионаже в пользу России и отправил его под стражу. Суд также принял решение о задержании еще одного человека. Установлено, что он является российским гражданином.