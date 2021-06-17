Песков заявил, что в вопросе по обмену осужденными между РФ и США не может быть дедлайнов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена осужденных между РФ и США, передает «Эхо Москвы».

«Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты двух стран сроки и дедлайны по обмену заключенными.

Ранее родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, выразили надежду на то, что после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден.

14 июня российский лидер заявил в интервью NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США.

Позже сообщалось, что Байден в ходе предстоящей встречи с Путиным в Женеве 16 июня намеревался поднять тему освобождения осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана.